Sechster Trierer Bürgerhaushalt mit Rekord-Aktivität

TRIER. Die Aktivität beim Trierer Bürgerhaushalt hat beim inzwischen sechsten Durchgang deutlich zugenommen. Die Verbesserungen an der Online-Plattform trier-mitgestalten.de haben sich offenbar bezahlt gemacht. Noch nie wurden online so viele Kommentare (1250) und Bewertungen (59.375) abgegeben wie in diesem Jahr. Das entspricht einer dreimal höheren Aktivität als 2014, trotz einer von vier auf drei Wochen verkürzten aktiven Phase. Das teilt das Rathaus am heutigen Montag mit.

Hinzu kommen nun noch mehrere Hundert Bewertungen, die auf Papier eingereicht wurden. Die Bestenliste der 295 Vorschläge wird im Laufe dieser Woche feststehen, nachdem die Bewertungen auf Papier auf die Online-Plattform übertragen wurden. Alle Vorschläge werden geprüft. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 30 am besten bewerteten Vorschläge gelegt.