Seit 25 Jahren leitet Waldorf Bistumswallfahrten

TRIER. Pfarrer Waldorf ist seit 25 Jahren Geistlicher Leiter der Bistumswallfahrten. Zu diesem Jubiläum hat ihn Bischof Dr. Stephan Ackermann im Rahmen einer Feierstunde geehrt.

1992 übernahm Waldorf das Amt von Prälat Dr. Hubert Mockenhaupt, der 34 Jahre lang die Bistumswallfahrten nach Lourdes organisiert hatte. Seit dieser Zeit ist er jedes Jahr in Lourdes gewesen. Zum Pilgerleiter ernannt wurde Waldorf 2000 vom damaligen Bischof Dr. Hermann Josef Spital. Bischof Ackermann betont, Waldorfs Arbeitsgebiet stehe in der Spannung zwischen Tradition und Dynamik: „Auch wenn die Teilnehmerzahlen für klassische Wallfahrten rückläufig sind, so bleibt doch: Die Menschen wollen pilgern.“ Passgenaue Angebote zu entwickeln, die den roten Faden kirchlichen Pilgerns aufnähmen, sei die Herausforderung.

Waldorf selbst sagt, ihm mache es Spaß, in Lourdes wie auch an anderen Pilgerstätten erklärend und erzählend den Pilgern den Weg zu weisen. Nach wie vor gebe es ein großes Interesse an Spiritualität und am Pilgern. (tr)



