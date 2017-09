Seit zehn Jahren “Trier Aktiv im Team”

TRIER. Ein kleines Jubiläum feierte die Initiative ‟Trier – Aktiv im Team‟ am Montag. In zehn Jahren wurden in sozialen Einrichtungen Hunderte von Projekten dank des ehrenamtlichen Engagements regionaler Unternehmen und der Initiative Trier Aktiv im Team – kurz TAT – umgesetzt.

Seit 2008 bringt TAT Firmen und soziale Einrichtungen zusammen. Auch in diesem Jahr stellen 21 Unternehmen Mitarbeiter während der am Montag gestarteten Projektwoche vom 18. bis 22. September frei, damit sie insgesamt zwanzig Projekte umsetzen können. Maler hübschen etwa die Martin-Grundschule auf, ein Fotograf macht an der Berufsbildenden Schule Gewerbe und Technik professionelle Bewerbungsfotos für Flüchtlinge; Fliesenleger gestalten die Terrasse des Frauenhauses des Sozial Dienstes katholischer Frauen.

‟Wir freuen uns wieder über die große Beteiligung auf beiden Seiten im Jubiläumsjahr“, sagt Carsten Müller-Meine, Projektleiter und Geschäftsführer der Ehrenamtsagentur Trier. Vier Unternehmen seien erstmalig, sechs sogar von Anfang an dabei.

Am 22. September endet die Projektwoche, deren Schirmherr Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist, mit einer After-Work-Party in den Trierer Viehmarktthermen. Für ihn als Oberbürgermeister ist die Rolle der Wirtschaft im Zusammenspiel mit dem Gemeinwesen in Trier ein besonderes Anliegen. Er unterstütze TAT sehr gerne mit seiner Schirmherrschaft.

Die Wiederholungs-TÄTer unter den Firmen erhalten in diesem Jahr eine Urkunde für neun- und zehnjähriges ehrenamtliches Engagement.

Seit 2008 haben sich bereits 158 Unternehmen bei TAT engagiert, 175 gemeinnützige Einrichtungen haben bislang davon profitiert, insgesamt wurden 260 Projekte umgesetzt – die ohne TAT als Idee in der Schublade gelandet wären.

Trier Aktiv im Team wird organisiert von der Ehrenamtsagentur Trier (Carsten Müller –Meine), der Lokalen Agenda 21 Trier (Sophie Lungershausen), der Bitburger Braugruppe GmbH (Katharina Dehnke), der Content Marketing Star GmbH (Simone Becker) und Studierenden der Universität Trier (Pia Bitzuga und Nhu Huynh). Die Initiative wird unterstützt von der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung, der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Trier. (tr)



