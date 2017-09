Selbsthilfegruppe “Kranke Schilddrüse”

TRIER. Die Schilddrüse ist zwar viel kleiner, aber ebenso wichtig wie das Herz. Die von ihr produzierten Hormone beeinflussen die gesamte körperliche Entwicklung. Auch die seelische Verfassung hängt wesentlich von der Funktion der Schilddrüse ab. Doch was ist zu tun, wenn diese Erkrankung die letzte Kraft raubt, der nächste Schub in den Startlöchern steht und niemand versteht, warum man gerade mal nicht funktioniert? In Trier gründet sich eine neue Selbsthilfegruppe mit dem Ziel, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das erste Treffen ist für den 26. September, 18 Uhr, geplant. Interessierte sind willkommen und können sich unter der Telefonnummer 0176-25636619 an die Gruppenleiterin Beatrix Probst wenden, um weitere Informationen zu erhalten. (tr)



Drucken