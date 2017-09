Seminar zum Versand von Wein innerhalb der EU

TRIER. Wer Wein in ein anderes Land der EU versenden will, muss neben den umsatzsteuerrechtlichen Besonderheiten verbrauchsteuerrechtliche Vorschriften beachten. So muss zuvor eine Genehmigung von Seiten des Zolls eingeholt und jede Sendung anschließend über das IT-Verfahren EMCS (Excise Movement and Control System) abwickelt werden. So kann der Zoll EU-weit Sendungen von unversteuerten Waren elektronisch überwachen. Falsche oder fehlerhafte Angaben in den Dokumenten können für den Versender erhebliche Steuerforderungen nach sich ziehen.

Eine Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier am Donnerstag, 30. November, 10 Uhr, führt in die Grundlagen des innergemeinschaftlichen Verbrauchsteuerrechts ein und stellt die verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten zur Abwicklung sowie die Teilnahmevoraussetzungen zur Nutzung der kostenlosen EMCS-Lösung vor. Anhand eines Fallbeispiels wird die praxisnahe Abwicklung einer Sendung detailliert besprochen und erläutert.

Dieses Seminar wurde speziell für die Weinwirtschaft konzipiert mit dem Ziel, Betrieben eine kostengünstige Abwicklung von Exportgeschäften zu ermöglichen. Anmeldeschluss ist der 16. November 2017. Die Teilnahmegebühr beträgt 145 Euro je Teilnehmer.

Kontakt: IHK Trier, Natascha Stosberg, Telefon: (06 51) 97 77-1 97, E-Mail: stosberg@trier.ihk.de (tr)



