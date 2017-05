Sicherheit auf der Straße – ein hochsensibles Thema

TRIER. Die Fraktion der Grünen im Stadtrat war alarmiert: Der Abbau von Fußgängerüberwegen in der Stadt Trier sei sofort zu stoppen. So lautete die Forderung eines Antrages, über den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zu befinden hatte. Welche Brisanz in diesem Thema liegt, verdeutlichte die Tatsache, dass sich der Rat alleine mit diesem Tagesordnungspunkt (einer von 51) etwa eine Stunde befasste.

Es ist eine schwierige Ausgangssituation: Es gibt konkrete Richtlinien für Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen. Die besagen unter anderem, dass Zebrastreifen auch gut sichtbar ausgeleuchtet werden müssen. Eine Anforderung, die die Stadt nicht so ohne weiteres ignorieren kann. Eine Begehung erbrachte, dass ungefähr 130 Fußgängerübergänge in der Stadt nachgerüstet werden müssten. Mit Geld, das nicht vorhanden ist.

Dass die Stadt nun über den Rückbau von Zebrastreifen nachdenkt, kritisierte Ratsmitglied Thorsten Kretzer. Unterstützung erhielt der Grüne hier parteiübergreifend von CDU, SPD, UBT und AfD. Thomas Albrecht (CDU) führte aus, dass man auch keine Schule abreißt, nur weil man plötzlich kein Geld mehr für die Unterhaltung hat. Er wusste von Übergängen, ‟da wäre es eine Katastrophe für Fußgänger, wenn diese künftig nicht mehr zur Verfügung stehen würden.”

Rainer Lehnart (SPD) sah in dem Vorhaben ‟ein hochsensibles Thema, das das Sicherheitsdenken der Menschen betrifft.” Die Verwaltung dürfe nicht alleine entscheiden, ob und wann ein Fußgängerüberweg rückgebaut würde. Hier sei auch immer der Ortsbeirat zu hören.

“Bei der Sicherheit der Menschen dürfen Kosten nicht die erste Rolle spielen”

Dem pflichtete Christiane Probst (UBT) bei. ‟Rainer Lehnart hat mir gerade aus der Seele gesprochen‟, sagte sie. Über Jahre habe es die Stadt versäumt finanzielle Mittel für eine Nachrüstung in den Haushalt einzustellen. Unterstützung erhielt sie von Ortsvorsteher Dominik Heinrich (Grüne/Trier-Mitte). Die Stadt könne jetzt nicht im Hauruckverfahren umsetzen, was sie jahrelang verschlafen habe. Auch die Linke hielt nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg. Mateusz Buraczyk gab zu bedenken, dass es alleine in Trier-Nord über 30 Zebrastreifen gibt, die einer Nachrüstung bedürfen. Natürlich könne man die Kosten bei den Überlegungen nicht außen vor lassen. ‟Aber wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, dürfen die Kosten nicht die erste Rolle spielen.” Weshalb die Linksfraktion auch den Antrag der Grünen unterstützen werde.

Und damit war es mit der Einigkeit erst einmal vorbei. Für die FDP lehnte Katharina Hassler den Antrag ab, er sei unsinnig. In der Vergangenheit seien oft scheinbar willkürlich Zebrastreifen auf die Straße gemalt worden, die nun eine trügerische Sicherheit vorgaukeln würden. Das sah Dunja Henseler (Piraten) wiederum ganz anders. Sie könne den Ausführungen der FDP nicht zustimmen, sagte sie und werde den Antrag der Grünen unterstützen. Ein wenig wehmütig dachte Thomas Albrecht (CDU) darüber nach, dass man heute nicht in dieser Situation wäre, hätte man in den letzten 15 Jahren vier Übergänge pro Jahr den Anforderungen angepasst…

Mit ‟Was wäre wenn‟ wollte sich Michael Frisch (MdL) für die AfD nicht aufhalten. Er sah in der Verordnung von 2001 ein Beispiel von Überregulierung. Nun müsse überlegt werden, welche Menge an Übergängen man erhalten könne. ‟Wir müssen politisch bereit sein, dafür entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.” Das heiße aber auch, dass man sich über die damit verbundenen Kosten bewusst sein müsse.

Die eindringlichen Worte der Ratsmitglieder verfehlten ihre Wirkung nicht. Noch sei ja nichts entschieden, versuchte Dezernent Thomas Schmitt die Wogen zu glätten. Dabei betonte er, dass man nichts an den Ortsbeiräten vorbei entscheiden wolle. Da hatte SPD-Ratsmitglied Sven Teuber (MdL) aber so seine Zweifel. Am Beispiel einer Straße in Trier-Süd konnte er nachweisen, dass hier die Verwaltung das sehr wohl bereits versucht hatte.

Ein Beispiel, das der Dezernent zur Kenntnis nehmen musste. Klar stellte er aber, dass die Umsetzung der Richtlinie unter Auftragsverwaltung und nicht unter die kommunale Selbstverwaltung fällt, weshalb man die Sache gerne in den Ausschüssen diskutieren werde. Eine abschließende Entscheidung im Dezernatsausschuss IV, wie von CDU und Grünen gefordert, könne es nicht geben. Weshalb die Grünen dann vorschlugen, den eingebrachten Antrag abzuändern. Darin heißt es jetzt “abschließend beraten” statt “abschließend entscheiden”. Mit 45 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen (FDP) nahm der Rat schließlich diesen Antrag an. (rl)



