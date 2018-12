Sicherheit und elektronische Terminvergabe

TRIER. Das Rathaus hat ein neues Sicherheitskonzept. Ab sofort können die Büros im Hauptgebäude nur noch nach vorheriger Anmeldung an der Pforte aufgesucht werden.

“Die Sicherheit unserer Mitarbeiter beschäftigt uns schon seit einiger Zeit und wurde ein immer drängenderes Thema”, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Montag bei der Pressekonferenz des Stadtvorstandes. Zwar habe es in Trier noch keine schwerwiegenden Vorfälle gegeben, allerdings wolle man auch nicht warten, bis erst etwas geschehe.

Die bislang offenen seitlichen Eingänge des Verwaltungsgebäudes I sind nach seinen Worten schon seit längerer Zeit verschlossen. Jetzt habe man weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen.

Gegenüber dem Bürgeramt befindet sich eine Servicetheke, die in der Zeit von 8 – 18 Uhr Anlaufpunkt für alle Besucher ist, die nicht zum Bürgeramt wollen. Außerhalb dieser Zeiten kann für den Zugang ein Video-Telefon genutzt werden, das mit den Vorzimmern der Dezernate verbunden ist. Von dort aus erfolgt dann die Öffnung der Tür.

Was jetzt im zentralen Rathaus startet, wird auch für das Veraltungsgebäude II realisiert, in dem sich das Sozial- und Jugendamt befinden. Dort ist im Eingangsbereich ebenfalls ein Serviceschalter installiert, der zudem einige Dienstleistungen wie die Ausgabe von Anträgen, Formularen oder Aufklärungsinformationen beinhaltet. So können die Rat- und Hilfesuchenden zeitsparend versorgt werden, die keine qualifizierte Beratung benötigen. Zudem ist in diesem Bereich auch ein Sicherheitsdienst präsent, was sich laut Stadtvorstand “in den letzten Monaten bewährt hat.”

Auch die übrigen Verwaltungsstandorte sollen Zug um Zug mit diesem System ausgerüstet werden.

Zu den Neuerungen, über die berichtet wurde, gehört auch eine elektronische Terminvergabe, mit der man bei der Kfz-Zulassung bereits sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sagte der OB. Das System habe sich bewährt und so die Bürger vor langen Wartezeiten bewahrt. Zudem sollen die im Kundenbetrieb angesiedelten Mitarbeiter noch Schulungen und Informationen zur Deeskalation erhalten. (-flo-)



