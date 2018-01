“Sie war immer hilfsbereit und eine politische Strategin”

TRIER. Die Grünen des Stadtverbandes haben sich am Montag bei ihrer Jahresmitgliederversammlung von ihrem Mitglied, der scheidenden Bürgermeisterin Angelika Birk, verabschiedet und ihr für ihre Arbeit gedankt. Seit acht Jahren übt die frühere Ministerin im Kabinett von Heide Simonis das Amt der Bürgermeisterin in Trier aus. Ihre Bewerbung um eine zweite Amtszeit hatte die Partei jedoch nicht unterstützt.

Von Rolf Lorig

Es war eine merkwürdige Stimmung im Foyer des Theaters: Um 19 Uhr sollte die Veranstaltung beginnen. Doch zu dieser Zeit brauchte man noch keine zwei Hände, um die anwesenden Mitglieder abzuzählen. Gut 20 Minuten später konnte der Parteitag des Stadtverbandes dann aber beginnen. Gut zwei Dutzend Mitglieder waren inzwischen eingetroffen. Einige Akteure aber fehlten: Corinna Rüffer wurde von Sitzungsleiter Johannes Wiegel entschuldigt, sie hatte wegen eines Bundestagstermins dem Trierer Treffen fernbleiben müssen. Und auch Elvira Garbes, die als Nachfolgerin von Angelika Birk an diesem Abend begrüßt werden sollte, fehlte.

So war es an Vorstandssprecherin Christiane Wendler, die scheidende Bürgermeisterin zu verabschieden. Zur Verstärkung hatte sie sich Michael Lichter, den Schatzmeister im Geschäftsführenden Vorstand, mit ins Boot geholt. Der hatte die undankbare Aufgabe, den kompletten Werdegang von Angelika Birk in trockenen Fakten zu präsentieren. Etwas mehr Farbe kam mit den gewonnenen Eindrücken ins Spiel, die die Vorstandssprecherin der Versammlung in der Folge schilderte. Sie habe in der Anfangszeit Angelika Birk als eine Frau erlebt, die sich auch für einfache Arbeiten wie Plakate kleben nicht zu schade gewesen sei. Ihre Hilfsbereitschaft sei ebenso ausgeprägt wie die Fähigkeit, politische Strategien zu entwickeln. Zudem habe die Bürgermeisterin die Partei “immer großartig finanziell unterstützt.” Ohne diese Zuwendungen hätte man viele Vorhaben nicht in dem Umfang realisieren können, betonte Lendler.

Lobende Worte gab es auch für den Fleiß der Bürgermeisterin: “In Deinem Büro hat immer am längsten das Licht gebrannt.” Dabei seien dann auch die Überlegungen für das Wohnraum- und das Schulentwicklungskonzept auf den Weg gebracht worden. “Du warst immer mit dem Herzen dabei”, sagte die Vorstandssprecherin und schloss mit den Worten: “Es ist eine Bereicherung für uns und die Partei, dass wir Dich kennenlernen durften.”

“Sie hinterlässt große Fußstapfen in Trier”

Für die Stadtratsfraktion bedankte sich Wolf Buchmann bei Angelika Birk. Die scheidende Bürgermeisterin sei der Partei immer eine Mahnerin gewesen, die sowohl das große Bild wie auch die Detailarbeit verinnerlicht gehabt habe. Sie lasse große Fußstapfen zurück: “Ohne Dich hätte Oberbürgermeister Leibe keine Chance gehabt, das Thema Städtische Wohnungsbaugesellschaft zu realisieren.” Angelika Birk sei eine der Ersten gewesen, die darauf aufmerksam gemacht hätten, wie wichtig eigener Wohnraum für die Stadt sei.

Lobende Worte fand Buchmann auch für das Schulentwicklungskonzept: “Was andere Dezernenten über Jahre nicht hinbekommen haben, hast Du in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt.” Auch bei der Bewältigung der Flüchtlingswelle kommen Birk laut Buchmann große Verdienste zu: “Wir haben es in Trier geschafft, vielen Menschen eine neue Perspektive zu geben.” Birk habe durch ihren Einsatz dafür gesorgt, dass die Zivilgesellschaft und nicht die Rechtspopulisten die Oberhand behalten hätten.

Der Blick zurück im Zorn ist nicht die Sache von Angelika Birk. Offiziell wird sich die Bürgermeisterin am 2. Februar von der Stadt verabschieden, wenngleich sie noch einige Monate hier wohnen bleiben wird. Sie habe Trier und die Stadtgesellschaft im Laufe der Jahre sehr liebgewonnen, teilte sie in ihrem Schlusswort mit. Und ja, die Stadt sei ihr eine zweite Heimat geworden, in die sie immer wieder gerne zurückkommen werde. Dass sie in der Partei nicht nur Freunde sieht, darauf ließ ein kurzer Satz schließen, in dem sie sich dafür bedankte, dass man für diesen Abend das Foyer des Theaters gewählt hatte. Einige der Anwesenden seien ja auch bei der offiziellen Verabschiedung am 2. Februar im Theater dabei, sagte sie mit einem leisen Lächeln.

Mit einem kurzen Blick zurück stellte die Bürgermeisterin fest, dass es schon eine Weile gedauert habe, bis man sich aneinander gewöhnt hatte. Alles in allem zog sie aber eine zufriedenstellende Bilanz für ihre Amtszeit. Größe bewies sie mit der Aussage, dass die Partei in der Person von Elvira Garbes eine gute Wahl getroffen habe. Jetzt sei es die Aufgabe der Partei, die kommende Bürgermeisterin bei ihrer Arbeit auch tatkräftig zu unterstützen.



