Sieben neue Funkstreifen-Audi für die Trierer Polizei

TRIER. Schon bald werden sieben Audi A4 Avant den Einsatz der Trierer Polizei unterstützen. Innenminister Roger Lewentz hatte am Dienstag landesweit 22 neue Fahrzeuge dieses Typs in Dienst gestellt.

Nach einer EU-weiten Ausschreibung ersetzen künftig die Funkstreifenwagen die bisherige Flotte. Neben der Serienausstattung des Modells sind die Wagen zusätzlich entsprechend der Anforderungen im Streifendienst ausgestattet. ‟Die neuen Funkstreifenwagen verfügen über die technisch notwendigen Anwendungen, die Polizeibeamtinnen und -beamten ermöglichen, für die tägliche Arbeit bestmöglich gerüstet zu sein“, sagte Lewentz. So verbessert unter anderem ein neuer Einsatzmittelassistent die Steuerung der gesamten Sondersignalanlage einschließlich Blaulicht sowie Funk und Videoaufnahmen, ein LED-Infrarotlicht-Modul ermöglicht die Erkennung der Fahrzeuge auch aus der Luft und eine fluoreszierende Heckbeklebung sorgt dafür, dass die Streifenwagen auch bei schlechten Licht- und Witterungsverhältnissen sehr gut sichtbar sind. Zudem weisen die neuen Fahrzeuge im Vergleich zum Vorgängermodell einen geringeren Verbrauch auf. Insgesamt werden in einer ersten Charge ab sofort 114 Funkstreifenwagen ausgeliefert und an die Präsidien verteilt. Bis 2019 soll der alte Fuhrpark komplett ersetzt werden.

Die Übergabe der Fahrzeuge für die Dienststellen des PP Trier erfolgte bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr. Hier bekommen sie den letzten Schliff, um in den nächsten Tagen mit ‟auf Streife“ zu fahren. (tr)