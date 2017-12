Signierstunde mit Mischa Martini am 9. Dezember

TRIER. Den Trierer Verleger Michael Weyand kennen viele. Sein alter ego, Mischa Martini, garantiert noch mehr. Der hohe Bekanntheitsgrad resultiert aus den zahlreichen Moselkrimis, die insbesondere rund um Trier ihren festen Fankreis haben. Am Samstag, 9. Dezember, gibt Mischa Martini von 11.30 bis 12.30 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung am Kornmarkt eine Signierstunde. Dabei stellt er auch seinen neuesten, noch druckfrischen historischen Roman “Fischers Mathes und die Revolution“ vor.

Das Buch ist nicht weniger unterhaltsam und spannend als die Moselkrimis des Autors. Dafür sorgen die atemberaubenden Ereignisse in Trier um die Revolution von 1848. (tr)



