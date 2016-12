Silvesterlauf in der Innenstadt

TRIER. Am Samstag, 31. Dezember, findet in der Innenstadt der 27. Internationale BIT-Silvesterlauf statt. Hiervon sind in der Zeit von 13 bis 20 Uhr Fleischstraße, Nagelstraße, Fahrtstraße, Neustraße, Brotstraße, Grabenstraße und Hauptmarkt sowie Kornmarkt betroffen. Das Straßenverkehrsamt der Stadt Trier teilt mit, dass wegen des Aufbaus ab 9 Uhr, insbesondere im Bereich Hauptmarkt, der Lieferverkehr nur eingeschränkt möglich ist. Die Ab- bzw. Zufahrt zu den privaten Stellflächen im Bereich des Kornmarkts und der Gangolfstraße ist in den Veranstaltungspausen bzw. nach Weisung der Polizei und des Sicherungspersonals möglich. Die Fußgänger bzw. Zuschauer werden gebeten, die abgegrenzte Laufstrecke nicht zu betreten. (tr)

