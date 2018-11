ECHTERNACH. Bald ist sie da, die Weihnachtszeit. Lange Abende, an denen es früh dunkel wird. Abende, an denen sich Kinder Geschichten und Märchen wünschen. Wünsche, die Eltern ihren Kindern mit einem Besuch der Vorstellung “SimsalaGrimm – Die Märchenhelden” im Trifolion in Echternach am Sonntag, 2. Dezember um 15 Uhr leicht erfüllen können.

Wer kennt sie nicht, die Erzählungen von Königen, Prinzen und Bettlern, Riesen und Zwergen, Hexen und Drachen, guten und bösen Mächten. In SimsalaGrimm treffen der Froschkönig, das Tapfere Schneiderlein, der Gestiefelte Kater & Co. auf neue Freunde: Yoyo und Doc Croc. Auf ihrem fliegenden Märchenbuch reisen Yoyo und Doc Croc in die geheimnisvolle Märchenwelt von Simsala, wo sie fantastische Abenteuer erleben.

Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren. Sie dauert ca. 70 Minuten, dazu gibt es eine Pause von 20 Minuten. Kartenvorverkauf über Luxembourg Ticket, Ticket regional und Trifolion Ticket Service. (tr)



