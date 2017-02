So viel Reform gab es noch nie

TRIER. “Hier stehe ich und kann nicht anders!” Auch wenn Martin Luther diesen Satz höchstwahrscheinlich nie gesagt hat, können die Gästebegleiter in Trier und der Region seine Gemütslage sehr gut nachvollziehen: Auch sie können nicht anders, als den diesjährigen Weltgästeführertag, bei dem sie sich und ihre Arbeit vorstellen, unter die Überschrift “Reform – Zeit für Veränderung” zu stellen. Dabei meint dieses Motto, das jährlich vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. (BVGD) ausgegeben und von den lokalen Gästeführervereinen aufgegriffen wird, nicht allein Martin Luther und die Reformation. Auch andere Veränderungsprozesse und Umbruchzeiten wurden von den teilnehmenden Gästebegleitern in spannende Spezialführungen verpackt.

So geht es am Samstag, den 18. Februar, nicht nur auf die Spuren des Trierer Reformators Caspar Olevian und der als “Gegenreformation” in die Geschichte eingegangenen Reaktion katholischer Eliten, sondern auch um den Kulturkampf des 19. Jahrhunderts und die Revolutionszeit 1830-1848. Alle Samstagsführungen werden jeweils zweimal am Tag in einem zeitlich aufeinander abgestimmten Ablauf angeboten. Den Zuhörern ist es dadurch möglich, nach jeder circa zwanzigminütigen Führung gemütlich zum nächsten Standort zu schlendern, wo der Gästebegleiter bereits auf sie wartet. Auch am Sonntag können Interessierte alle Führungen miterleben: Um 11 Uhr startet der Tag in Trittenheim mit einer Führung zum berühmtesten Sohn der Stadt, dem Reformer Johannes Trithemius. Am Nachmittag geht es dann mit drei Führungen in Saarburg weiter, unter anderem zur preußischen Zeit und der Entstehung des evangelischen Glaubens in Saarburg.

Alle Führungen werden durch die Mitglieder des Vereins der Gästeführer Trier und Region e.V. (VGT) angeboten, unterstützt von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. Das Angebot ist kostenlos – am Ende jeder Führung kann jedoch für die Restaurierung eines Buchschatzes in der Stadtbibliothek Weberbach gespendet werden. Das vollständige Programm mit allen Führungen ist ab sofort auf der Internetseite www.trier-info.de zu finden. (tr)

Alle Führungen

Samstag, 18. Februar – Trier

“Caspar Olevian und der Reformationsversuch in Trier 1559”

Gästebegleiterin: Anke Reichelt

Treffpunkt: Hauptmarkt, Marktkreuz

Uhrzeit: 11 Uhr und 14 Uhr

“Aus Heiden werden Christen”

Gästebegleiter: Walter Schneider

Treffpunkt: Basilika, Haupteingang innen

Uhrzeit: 11.45 Uhr und 14.45 Uhr

“Die Gegenreformation in Trier”

Gästebegleiterin: Elke Hermsdorf-Hubertz

Treffpunkt: Dom, Haupteingang innen

Uhrzeit: 12.30 Uhr und 15.30 Uhr

“Der Kulturkampf im Trier des 19 Jahrhunderts”

Gästebegleiter: Ewald Thömmes

Treffpunkt: Bischof-Stein-Platz in der Windstraße

Zeit: 11 Uhr und 14 Uhr

“Die Revolution 1830-1848 in Trier”

Gästebegleiterin: Carmen Müller

Treffpunkt: Heuschrechbrunnen, Fleischstraße

Uhrzeit: 11.45 Uhr und 14.45 Uhr

“Bauliche Reformen in der Südallee – Zwischen Architektur und Kuriosität”

Gästebegleiter: Götz Feige

Treffpunkt: Neue Synagoge, Kaiserstraße

Uhrzeit: 12.30 Uhr und 15.30 Uhr

Sonntag, 19. Februar – Trittenheim und Saarburg

“Johannes Trithemius – Spuren eines Humanisten und Reformers in seinem Heimatort Trittenheim”

Gästebegleiterin: Marlene Bollig

Treffpunkt: Parkplatz unter der Trittenheimer Brücke

Uhrzeit: 11 Uhr

“Konversion in Saarburg-Beurig – ein Stadtteil erfindet sich neu”

Gästebegleiter: Alexander Schumitz

Treffpunkt: Solarpark Schadallerstraße, Kammerforststadium

Uhrzeit: 14 Uhr

“Die Preußen in Saarburg”

Gästebegleiterin: Chistiane Beyer

Treffpunkt: Bahnhof Saarburg

Uhrzeit: 14.45 Uhr

“Grundstein für den evangelischen Glauben”

Gästebegleiterin: Rosmarie Müller

Treffpunkt: Evangelische Kirche Saarburg, Eingang

Uhrzeit: 15.15 Uhr

