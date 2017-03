Solartaxi – Film und Gespräch zur Aktion Autofasten

TRIER. Ein Film über eine Weltreise mit dem Auto, und das in der Aktion Autofasten? Und es passt doch, denn das Auto ist ein Solarauto. Der Schweizer Louis Palmer hatte diesen Traum, und er hat ihn 2007/2008 wahr gemacht. Er nutzt sein Auto als Solartaxi, denn er trifft Politiker, Wissenschaftler, Prinzen und Filmstars – neben vielen anderen Menschen – und nimmt sie auch in seinem außergewöhnlichen Gefährt mit. In der Reihe “Agendakino” im Broadway Filmtheater laden die Aktion Autofasten, der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung und Greenpeace mit der Lokalen Agenda 21 und der Heinrich-Böll-Stiftung ein für Mittwoch, den 5. April, 19.30 Uhr. Eintritt: sieben Euro/ermäßigt sechs Euro. (tr)



