Sommerfest der Karl-Berg-Musikschule

TRIER. Zu ihrem beliebten Sommerfest lädt die städtische Karl-Berg-Musikschule für Samstag, 20. Mai, 14 bis 18 Uhr, in den Hof ihres Gebäudes in der Paulinstraße 42 b ein. Dabei treten zahlreiche Ensembles in kleinen Konzerten auf und präsentierten Stücke, die sie im laufenden Schuljahr gelernt haben.

Das Spektrum umfasst unter anderem die Suzuki-Geigenklasse mit vierjährigen Kindern, ein Querflöten- und ein Fagott-Trio, eine Gitarrenband sowie ein Cello-Orchester. Als besonderer Höhepunkt ist zum Schluss der Auftritt des neu gegründeten „Generationenorchesters“ unter der Leitung von Joachim Mayer-Ullmann geplant. Die Besucher können sich außerdem im Gespräch mit Dozenten über die Angebote der Musikschule informieren. Weitere Details zum Programm im Musikschulbüro im Palais Walderdorff , Telefon: 0651/718-1442. (tr)



