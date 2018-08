Spaß in der Freizeit verbessert jede Kriminalstatistik

TRIER. 890 Schülerinnen und Schüler haben am heutigen Freitag am Erlebnis-, Aktions-, Spaß- und Informationstag (easi) in der Arena Trier teilgenommen. Die Aktion ist ein gemeinsam mit der Stadt Trier und dem Polizeipräsidium Trier gestaltetes Präventionskonzept des Landeskriminalamtes Rheinland Pfalz (LKA).

“Wir wollen Jugendlichen zeigen, was die Stadt Trier an Freizeitmöglichkeiten bietet”, sagte Jugendpfleger Michael Dahmen vom Jugendamt der Stadt Trier. Das Projekt solle Fünft- und Sechstklässlern die Chance bieten, Vereine und Jugendzentren kennenzulernen und sie so von Drogen und Gewalt fernhalten.

Die Organisatoren verweisen auf eine Untersuchung des easi-Projekts, die zeige, dass dieser “Markt der Möglichkeiten“ die Handlungs- und Sozialkompetenzen von Schülern fördere. “Easi soll dazu beitragen, der Jugend Orientierung, Perspektive und Halt zu geben sowie die Entwicklung fördernde Erlebnis- und Erfahrungsräume anzubieten”, so ein Sprecher. Deswegen habe das Polizeipräsidium Trier und das Landeskriminalamt die easi-Veranstaltung heute organisiert, damit ein Austausch zwischen der Jugend und den Vereinen stattfinden könne.

24 Vereine, Institutionen und Hilfsorganisationen stellten sich dazu in der Arena Trier vor und gaben den Kindern die Möglichkeit, vieles auszuprobieren. Mit dabei waren unter anderem: Don Bosco Jugendwerk, Europäische Sportakademie, Exzellenzhaus Trier e.V., Jugendtreff Ehrang-Quint, Dragon Kampfsport, JUZ Euren e.V., Postsportverein Trier mit Schach, Hockey und Quidditch, Silvesterlauf Trier e.V., TTC Gelb-Rot Trier Tischtennis, RSC Velopoint Trier, FSV Trier-Tarforst mit Badminton und Fußball, MJC Mergener Hof, Jugendfeuerwehr Trier, Starthilfe Trier e.V., Rottweiler BG Speicher/Eifel e.V., Forstamt Trier, Jugendtreff Mariahof – Palais e.V., Imkerei Rettig. (tr)

Extra

Mit easi bietet das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ein interessantes Veranstaltungspaket zur Vorbeugung von Gewalt, Sucht und Fremdenfeindlichkeit. Das Polizeipräsidium Trier und das LKA organisierten mit Unterstützung der Stadt Trier den Aktionstag für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe sowie verschiedene Informationsveranstaltungen für Erziehungsverantwortliche und Multiplikatoren, in deren Rahmen sich alle örtlichen Vereine, Institutionen und Hilfsorganisationen mit ihren Angeboten beteiligten.

Nach dem Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule haben viele Kinder noch keine Hobbys entwickelt. Daher soll mit dem easi-Aktionstag den Kindern Freizeitmöglichkeiten aufgezeigt werden, um damit auch Gewalt, Sucht und Fremdenfeindlichkeit vorzubeugen. (tr)



Drucken