SPD beantragt Ehrenring für Kronenburg

TRIER. Die SPD beantragt in der heutigen Sitzung des Steuerungsausschusses, dem Leiter des “Racing Teams Trier”, Manfred Kronenburg, den Ehrenring der Stadt zu verleihen. Kronenburg habe sich in den vergangenen Jahren “mit großem persönlichen Einsatz um das Gemeinwohl der Stadt und der Region verdient gemacht”.

“Mister Motorsport” organisierte den Trierer Berglauf zugunsten unverschuldet in Not geratener Sportler, die von der Trierer Sporthilfe unterstützt werden. Von 2001 bis 2016 war Kronenburg ferner Abschnittsleiter in Trier der in inzwischen ins Saarland abgewanderten ADAC-Rallye. (tr)



