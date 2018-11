WITTLICH. Der ordentliche Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz hat heute einen neuen Landesvorstand gewählt. Roger Lewentz bekam als Vorsitzender des Landesverbandes 93 Prozent. Er sprach nach der Wahl von einem richtig guten Gefühl: “Das ist ein toller Tag und ein Zeichen dafür, wie geschlossen meine Partei in Rheinland-Pfalz ist.” Der Landesverband sei für ihn eine zweite Familie, er freue sich sehr über den Zuspruch der rund 400 Delegierten. In seiner Rede erklärte Lewentz selbstbewusst: “Die SPD Rheinland-Pfalz muss Vorbild für die SPD im Bund und für den Erneuerungsprozess sein. So wie wir gemeinsam arbeiten, zusammenstehen und dieses Land nach vorne entwickeln, das muss auch anderswo klappen.” Zugleich gaben die Sozialdemokraten mit ihrem Parteitag im Wittlicher Eventum den Startschuss für den Kommunalwahlkampf im Land.

Als eine der ersten gratulierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer: “Die Wiederwahl von Roger Lewentz zeigt, dass die Basis unsere Arbeit für die Menschen in Rheinland-Pfalz goutiert. Ich freue mich, dass wir als so gut funktionierende Doppelspitze die Sozialdemokratie in unserem Land weiter voranbringen können. Wir setzen auf das Wir, nicht auf das Ich.” Die SPD sei die Partei in Rheinland-Pfalz, die innere mit sozialer Sicherheit verbinde, so Dreyer in ihrer Rede. Bei laustarkem Applaus gab sie mit dem Slogan “Starke Bilanz, weiter anpacken: Heute für morgen.” den Startschuss für das Kommunalwahljahr 2019.

Neben Lewentz wurden auch die drei stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden, Doris Ahnen (86 Prozent), Hendrik Hering (83 Prozent) und Alexander Schweitzer (92 Prozent), im Amt bestätigt. Generalsekretär Daniel Stich (76 Prozent) sowie Schatzmeister Dieter Feid (97 Prozent) überzeugten die Delegierten ebenfalls erneut von ihrer Arbeit.

Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden in der folgenden Reihenfolge außerdem in den Landesvorstand gewählt: Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Stefanie Seiler, Jaqueline Rauschkolb, Benedikt Oster, Jutta Steinruck, Bettina Brück, David Langner, Nina Klinkel, Erik Schöller, Beate Kimmel, Martin Diedenhofen, Sven Teuber, Kathrin Anklam-Trapp, Christoph Glogger, Alexander Fuhr, Tanja Machalet, David Guthier.

Der 17-jährige Kaiserslauterer Jeremias Thiel hatte zu Beginn des Parteitags mit einem Grußwort bereits für Standing Ovations gesorgt. Thiel, der mit 14 Jahren der SPD beitrat, erzählte von seiner Kindheit in Armut und sprach sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aus. Seine Biografie und sein Aufstieg durch Bildung seien Beleg dafür, “wie dringend die SPD in Rheinland-Pfalz und in Deutschland gebraucht wird”.

Die Antragsberatung auf dem Landesparteitag hatte der Landesvorstand im Vorfeld modernisiert. Die Mitglieder hatten in einer Online-Umfrage zehn Anträge gewählt, die vorranging behandelt wurden. Dieses Vorgehen fand viel Zuspruch. Den Leitantrag des Landesvorstandes “Heute für morgen. Weiter Anpacken für Rheinland-Pfalz.” nahmen die Delegierten einstimmig an. (tr)



