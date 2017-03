SPD-Nord – Neuer Vorstand gewählt

TRIER. Der SPD-Ortsverein Trier-Nord hat einen neuen Vorstand gewählt. Dieser besteht künftig aus Maria Duran-Kremer (Vorsitzende), den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Dirk Lamberti und Heiner Hartmann, Kassiererin Käthe Piro, Schriftführer Marvin Strothmeier sowie Petra Marx-Milde, Alfred Schilz, Klaus Schiller, Kerstin Grünhäuser und Berthold Iwan als Beisitzern. Ferner wurde der langjährige Vorsitzende Klaus Schiller zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung bestätigten die Revisoren Alfred Schilz und Cäcilia Jost ferner, dass die Kasse von der Kassiererin Käthe Piro ordnungsgemäß und ohne Beanstandung geführt worden war. Daraufhin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der neue Vorstand ging direkt an die Arbeit und traf sich am vergangenen Sonntag zu seiner konstituierenden Sitzung. Dort wurde über Maßnahmen für den Stadtteil Trier-Nord gesprochen, die in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt werden sollen.

Am Sonntag, 21. Mai findet das Sommerfest der Nord-Genossen statt. (tr)



