SPD thematisiert Theater-Sanierung

TRIER. Über den Umgang mit der kürzlich vorlegten Machbarkeitsstudie des Planungsbüros theapro aus München zur Sanierung des Trierer Theaters will die SPD-Fraktion im Stadtrat öffentlich beraten. Hierzu laden die Sozialdemokraten am kommenden Montag, 24. Oktober, 17 Uhr, zu einer öffentlichen Anhörung in den Rathaussaal am Augustinerhof ein. Zu Beginn wird das Büro theapro eine kurze Darstellung der Machbarkeitsstudie vortragen. Auf dieser Grundlage kommentieren drei Experten die Studie und stellen ihre Vorschläge zum weiteren Vorgehen vor. Auf Einladung der SPD-Stadtratsfraktion werden Matthias Sieveke, Dekan des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trier, Alois Peitz vom Trier-Forum und ehemaliger Diözesanarchitekt des Bistums Trier sowie Gerold Reker, Präsident der rheinland-pfälzischen Architektenkammer, sich der Diskussion stellen. Daneben halten Katharina John, Operndirektorin des Theaters, und Tobias Scharfenberger, designierter Intendant des Mosel Musikfestivals, Referate.

“Die SPD-Fraktion steht für ein Theater in Trier. Aber es ist uns ebenso klar, dass wir sehr sparsam mit den finanziellen Möglichkeiten der Stadt umgehen müssen. Viele weitere Großprojekte müssen angegangen werden, und die Stadt ist hoch verschuldet. Der Stadtvorstand möchte daher einen Vorschlag unterbreiten, wie man modulhafte Schritte gehen kann, die finanziell realistisch sind. Diesem Vorschlag schließt sich die SPD-Stadtratsfraktion gerne an. Wir wollen daher Experten bitten, die Machbarkeitsstudie sich anzuschauen und der Politik Vorschläge zu unterbreiten, welche finanziell überschaubaren Schritte zunächst gegangen werden können”, sagt Markus Nöhl, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. (tr)

