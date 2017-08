SPD: Verwundert über Radweg Loebstrasse

TRIER. Nach der CDU meldet sich nun auch die SPD zum Thema “Radweg Loebstraße” zu Wort. Mit Verwunderung habe die SPD-Stadtratsfraktion erst durch die Medien erfahren, dass der vom Stadtrat, nach langem Kampf und vielen Diskussionen, beschlossene Radweg entlang der Loebstrasse, nun als Fußweg mit Radverkehrsnutzung ausgewiesen wurde, teilt die Partei in einer Pressemitteilung mit.

“Es ist ein Unding, dass wir erst durch die Presse von dieser Anordnung erfahren. Die jetzige Lösung ist absolut realitätsfremd und somit sind Konflikte mit dem Fußgängerverkehr bereits jetzt schon vorprogrammiert “, so SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Teuber. Sein Stellvertreter, Rainer Lehnart, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion ergänzt: “Die jetzige Anordnung, den Radweg als Fußweg auszuweisen, widerspricht den Zielsetzungen eines attraktiven Radwegenetzes im Mobilitätskonzept, insbesondere auch deshalb, weil dieser Radweg neben der Naherschließung zum Gewerbegebiet auch eine schnelle, attraktive Verbindung nach Ruwer und weiter an das überregionale Radwegenetz darstellen sollte.“

Die SPD-Fraktion sieht schnellen Handlungsbedarf und möchte in der nächsten Sitzung des Dezernatsausschusses IV folgende Fragen von der Verwaltung beantwortet haben:

1. Wann wurde von der Verwaltung die Umwidmung in einen Fußweg getroffen?

2. Welche Gründe waren ausschlaggebend für diesen Entscheid?

3. Wer war an dieser Entscheidung beteiligt?

4. Weshalb wurden die politischen Vertreter bei dieser Entscheidung nicht eingebunden?

5. Weshalb wurden die Stadtratsfraktionen nicht informiert?

Die politische Sommerpause ist ganz offenbar beendet. Der reporter bleibt am Thema. (tr)



