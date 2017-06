Special Olympics: ‟Diese Stadt hat uns gerockt‟

TRIER. Am Mittwoch sind sie mit einer großen Abschlussfeier auf dem Domfreihof zu Ende gegangen: Die Landesspiele der Special Olympics in Trier. Noch einmal trafen sich Sportler, Trainer, Betreuer und Funktionäre mit Trierer Bürgern und Repräsentanten. Und Burkhard Schappert, Präsident der Special Olympics Rheinland-Pfalz, zog sein Fazit: ‟Trier hat die bislang besten Landesspiele ausgerichtet. Neben den drei Säulen Gesundheit, Sport und Familie ist hier eine vierte dazugekommen: Freude!”

Von Rolf Lorig

Über dem Domfreihof weht eine Duftwolke, die den Geruch von Bratwurst, Crêpes und Porc Sandwiches vermischt. Die Abschlussfeier der Special Olympics hat ein wenig was von Volksfest. Die Menschen begegnen sich locker und bestens gelaunt, die Athleten präsentieren stolz ihre Medaillen, nur die offiziellen Repräsentanten schauen ein wenig gequält drein. Denn die meisten sind im Business-Look gekommen und müssen nun in der prallen Sonne vor der Bühne ihren Platz einnehmen.

Einer, dem das nicht allzu viel auszumachen scheint, ist Andreas Ludwig. Der Baudezernent war bei den Spielen qua Amt der stellvertretende Vorsitzende des Organisationskomitees. Kurzentschlossen entledigt er sich seines Jacketts, um dann bestens gelaunt nach allen Seiten Konversation zu betreiben. Später muss er es dann aber doch noch einmal anziehen, als der anwesende Stadtvorstand – Wolfram Leibe, Angelika Birk und Andreas Ludwig – auf die Bühne gerufen wird.

Doch vorher noch hat die Ministerpräsidentin das Wort. Malu Dreyer bedauert, dass sie an der Eröffnung nicht teilnehmen konnte. Doch sie habe die Bilder gesehen, es seien wunderbare Eindrücke gewesen. Und dann wendet sie sich direkt an die Sportler: ‟Ihr seid die wahren Helden dieser Spiele. Ihr habt mit euren Leistungen diese Stadt beglückt!” ruft sie, begleitet vom tosenden Applaus der Anwesenden. Und noch etwas ist ihr wichtig: ‟In dieser Gesellschaft müssen auch Menschen mit einer Behinderung überall dabei sein können. Der Sport trägt dazu bei, dass diese Teilhabe möglich wird.” Es sei wichtig, dass die Gesellschaft zusammenstehe. Denn nur so könne eine intakte Gemeinschaft auch funktionieren.

Und dann hat der Oberbürgermeister das Mikrophon. ‟Die Sportler der Special Olympics haben uns die besten olympischen Spiele in Trier geschenkt‟, sagt er und bedankt sich bei Aktiven, Betreuern und Unterstützern. Und er zeigt sich stolz auf seine Mitarbeiter: ‟Wir arbeiten zusammen, wir können eine solche Veranstaltung im Sinne der Stadt stemmen.”

Auch Andreas Ludwig freut sich über die erhaltene Unterstützung. Danach befragt, ob er einen Wunsch habe, muss Ludwig nicht lange überlegen: ‟Dass alle Teilnehmer nur die besten Erinnerungen an Trier mitnehmen.” Drei Tage lang habe die Stadt gezeigt, dass hier auch Inklusion gelebt werde.

Für die Sportler kommen Heinrich Waßenberg und Viviana Saltalamacchia sowie der Co-Kommentator der Eröffnungsfeier, Mike Solomayer, auf die Bühne. Und er ist es denn auch, der das zum Ausdruck bringt, was alle Beteiligten denken: ‟Diese Stadt hat uns gerockt; die Spiele waren ein Riesenerfolg.”

Bei der Delegation der Helfer und Organisatoren ist Michael Bergweiler der Wortführer: ‟Trier war einmalig: Unglaublich, diese tolle Stimmung, die Trierer waren alle freundlich und herzlich.”

Am Ende muss Oberbürgermeister Leibe die eingeholte Fahne der Special Olympics an Präsident Schappert zurückgeben. Was ihm sichtlich schwer fällt. Er hoffe irgendwann in den nächsten Jahren auf ein Wiedersehen in Trier, sagt er. Das wiederum hält Präsident Schappert durchaus für möglich: ‟Trier hat mit diesen Spielen die Messlatte sehr hoch gelegt.”



Drucken