Special-Olympics-Spiele – Anmeldung noch möglich

REGION. Das Highlight von Special Olympics Rheinland-Pfalz, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung, stellen die im zweijährigen Rhythmus ausgetragenen Special Olympics Landesspiele dar. Im Jahr 2015 war Speyer Gastgeber für die Spiele, in diesem Jahr findet das Sport-Event unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom 12. bis 14. Juni in Trier statt. Es werden auch wieder viele Sportler und Sportlerinnen aus Speyer und Umgebung erwartet. Teilnahmeberechtigt sind Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung aller Leistungsniveaus ab acht Jahren, die ein regelmäßiges Training absolviert haben. Wer mitmachen möchte, kann sich bis einschließlich Freitag, 10. Februar, unter trier2017.specialolympics.de anmelden.

Die Athleten werden sich in 14 Sportarten und einem wettbewerbsfreien Angebot messen. Inklusive Teams werden erstmals in zehn Sportwettbewerben im Wettbewerb antreten. “Die Teilnehmer kommen hauptsächlich aus Rheinland-Pfalz, aber auch aus anderen Bundesländern”, freut sich Karl-Heinz Thommes, Leiter des Organisationskommite bei Special Olympics Rheinland Pfalz, auf das große Ereignis. “Wir freuen uns schon jetzt auf ein buntes Fest – hoffentlich auch wieder mit internationalen Gruppen”, so Thommes weiter. Insgesamt werden mit den Familien und Betreuern der Sportler und den ehrenamtlichen Helfern mehr als 3.500 Teilnehmer erwartet. (tr)

