Sperrung in der Neustraße

TRIER. Wegen eines Apfelfestes ist am Samstag, 1. Oktober, die Neustraße ab der Einmündung Kaiserstraße von zehn bis 22 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Dort gibt es nach Angaben des Straßenverkehrsamts keine Parkmöglichkeiten. Die Bewohner der German- und der Gervasiusstraße können ihre Grundstücke über die Rahnenstraße erreichen. Der Lieferverkehr für die Geschäfte in der Neustraße sollte am 1. Oktober bis spätestens zehn Uhr abgeschlossen sein. (tr)

Erstellt am Autor