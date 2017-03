Sperrung wegen Krötenwanderungen

TRIER. Trotz der noch frischen Nachttemperaturen sind schon wieder die ersten Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Mit steigenden Temperaturen und bei gleichzeitig feuchter Witterung ist dann in Kürze aber mit der alljährlichen Massenwanderung von Kröten und Molchen zu rechnen.

Daher wird nach Angaben der Unteren Naturschutzbehörde im Rathaus die Straße am Markusberg zwischen Café Mohrenkopf und Trierweiler ab Mitte nächster Woche wie bereits in den vergangenen Jahren in den Abend- und Nachtstunden zwischen 18 und 8 Uhr für den Verkehr gesperrt. Je nach Witterung wird die Beschränkung Mitte bis Ende April wieder aufgehoben.

Während der Wanderung sammeln engagierte Helfer Kröten von der Straße auf und tragen sie zu deren Laichgewässer. Die Autofahrer werden deshalb um besondere Rücksicht und Beachtung der Straßensperrung gebeten. (tr)



