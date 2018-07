TRIER. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Juli) kam es gegen 2.15 Uhr im Bereich der Kaiserstraße und Hindenburgstraße in Trier zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden Tatverdächtigen gestellt werden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden. (tr)



Drucken