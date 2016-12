Spiele beim triki-Büro kostenlos ausleihen

TRIER. Ob spontane Spielerunden im Kreise der Familie oder geplante Spielenachmittage mit Freunden – mit dem Brettspieleverleih des triki-Büros sind Interessenten für alle Fälle gut gerüstet. Von alten Klassikern wie Sagaland, Siedler oder das “Verrückte Labyrinth” bis hin zu neueren Spielen wie Codenames, Spinderella oder Stoneage Junior ist in der Sammlung von weit über 100 Spielen alles dabei. Außerdem sind zehn Themenkoffer im Verleih. Ein Highlight für die dunkle Jahreszeit ist der Lightpainting-Koffer, um eigene Lichtkunstwerke zu gestalten. Spiele können mindestens 14 Tage auch in den Ferien kostenlos ausgeliehen werden. Das triki-Büro am Simeonstiftplatz ist geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr. (tr)

