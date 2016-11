Spielenachmittag im Triki-Büro

TRIER. Familien, die auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sind, oder neue Spiele kennenlernen und ausprobieren wollen, lädt das Triki-Büro (Simeonstiftplatz) zu einem Spielenachmittag am Dienstag, 6. Dezember, 14 bis 18 Uhr, ein. Ab einer Gruppengröße von sechs Personen wird um eine vorherige Anmeldung per Telefon (0651/718-4546) oder E-Mail (mail@triki.de) gebeten. Das Triki-Büro am Simeonstiftplatz ist geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. (tr)

