Spitzensport im Weißhauswald

TRIER. Die Triathlonabteilung des Postsportvereins Trier veranstaltet am Sonntag, 12. März, von 8.30 bis etwa 16.30 Uhr, die Deutschen Meisterschaften im Cross-Duathlon rund um das Waldstadion. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums hatte der ausrichtende Verein “Tri Post Trier” am vergangenen Freitag im Nells Park Hotel zu einer Pressekonferenz eingeladen. Bernd Kneer, Moderator des X-Duathlons und Tri-Post-Mitglied sowie Helmut Rach als 1. Vorsitzender von “Tri Post Trier” führten durch das Programm.

Nach der Premiere 2008 hat sich der X-Duathlon als fester Punkt im rheinland-pfälzischen Wettkampfkalender etabliert. Erstmalig richtet Tri Post Trier während des X–Duathlons die Deutschen Meisterschaften im Cross-Duathlon aus. Start und Ziel befinden sich im Waldstadion. Die landschaftlich reizvolle, aber sportlich äußerst anspruchsvolle Strecke führt vorbei am Tiergehege, über steile, unbefestigte Waldwege zum Hotel Kockelsberg, hinab in das falsche Biewertal und wieder zurück zum Waldstadion.

Für den 12. März werden knapp 400 Starter aus Rheinland-Pfalz, den benachbarten Bundesländern sowie Luxemburg und Belgien erwartet. Des Weiteren haben sich zu den Deutschen Meisterschaften Athleten aus ganz Deutschland (unter anderem ausKonstanz, München, Heidelberg, Berlin) angemeldet. In diesem Jahr wird es beim 10. Internationalen BMW Cloppenburg X-Duathlon sechs unterschiedliche Rennen ab Jahrgang 2011 bis hoch zu den Top-Athleten, die an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen, geben.

Nach einem Einblick in die Historie des X-Duathlons betonte Markus Christmann, Marketingleiter bei BMW Cloppenburg, dass eine so langjährige Partnerschaft als Titelsponsor hervorzuheben sei und nur aufgrund guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit bestehe. Die Eigenschaften, die ein Sportler bei einem Cross-Duathlon vorweisen müsste, stünden im klaren Zusammenhang mit den Grundsätzen des Unternehmens. Schnell, sportlich, engagiert, mit Freude am Fahr-Sport und guter Motorleistung.

Sportdezernent Andreas Ludwig lobte das “tolle Abschneiden” mit drei ersten Plätzen und einem zweiten Platz bei der Sportlerwahl am Tag zuvor. Mit Respekt und Disziplin kämen die Ausdauersportler gut ins Ziel; hervorzuheben sei der Einsatz des Vereins in der Sportstadt Trier, der die Deutschen Meisterschaften in die Moselstadt geholt habe. Natürlich drücke er allen Teilnehmern die Daumen, würde sich aber umso mehr freuen, wenn der Titel “Deutsche Meister im Cross-Duathlon” nach Trier ginge. Am Wettkampftag übergibt er den Staffelstab an OB Wolfram Leibe, der als Schirmherr selbst vor Ort sein wird.

Mit der Vorstellung der Top-Athleten Jens Roth, Andreas Theobald und Tim Dülfer von Tri Post Trier endete die Pressekonferenz. Während Jens Roth, der betonte, dass Tri Post Trier im Gegensatz zu anderen Vereinen im Top-Bereich keine Athleten eingekauft habe, gute Chancen auf den Sieg in den eigenen Reihen sieht, leiden Andreas Theobald und Tim Dülfer derzeit noch unter den Auswirkungen der abklingenden Erkältungen. Beide hoffen, am 12. März an den Start gehen und volle Leistung abrufen zu können. Spannung pur – das versprechen die Organisatoren des 10. Int. BMW Cloppenburg X-Duathlons am 12. März im Trierer Weisshauswald.

Ein Hinweis an alle Besucher und Spaziergänger: Aufgrund der ganztägigen Wettkämpfe wird es im Bereich des Tiergeheges zahlreiche Behinderungen geben. Die Nutzung der Parkplätze und Wege ist eingeschränkt. Der Verein bittet um Verständnis und Rücksichtnahme auf die Sportler.

Zeitplan und alle weiteren Infos unter x-duathlon.de. (tr)



