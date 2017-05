Spitzenweine für den guten Zweck

TRIER. Erlesene Raritäten und ein Jahrhundert-Wein. Anlässlich des Events “Wine in the City“ der City-Initiative Trier e.V. kamen zehn Flaschen edelsten Rebensaftes im Rahmen einer Versteigerung zu Gunsten der Ernst & Ingrid Kostka Stiftung “unter den Hammer“. Die Stiftung setzt sich für sozial schwache und kranke Kinder in der Großregion Trier ein.

Zur Verfügung gestellt wurden die Weine von Bacchus Castanidi, der ersten männlichen Weinkönigin des Moselortes Kesten. Als Auktionator stellte sich der Moderator und Weinmundwerker Thomas Vatheuer zur Verfügung. Zu ersteigern gab es Weine der letzten Jahrzehnte, darunter ein edler Eiswein und eine 1976er Auslese.

Ingrid Kostka persönlich stellte die Arbeit ihrer Stiftung dem Publikum vor und konnte sich im Anschluss über einen Gesamterlös von über 300 € freuen, der durch die City-Initiative Trier e. V. auf 350 € erhöht wurde. Die City-Initiative Trier e. V. dankt allen Beteiligten für die rege Unterstützung der Benefiz-Weinauktion und wünscht der Kostka Stiftung auch weiterhin alles Gute für ihre Arbeit und die dadurch unterstützten Projekte. (tr)



