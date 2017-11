Sporthallen-Misere – Außer Spesen nichts gewesen

TRIER. Während Andreas Ludwig (CDU) in China weilt, muss das Dezernat des Christdemokraten einen weiteren Nackenschlag verkraften und eine neue Hiobsbotschaft verkünden. Die Messeparkhalle sollte als Sportstätte hergerichtet werden, um Druck aus der Trierer Sporthallen-Misere zu nehmen. Im Januar hatte Ludwig noch vollmundig verkündet, dies werde kaum mehr als 500.000 Euro kosten. Gestern nun übermittelt das Presseamt Gesamtkosten von 1,75 Millionen Euro. Das habe eine von Ludwig in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ergeben. Die Studie kostete die Stadt nach reporter-Informationen knapp 15.000 Euro. “Aus Sicht der Verwaltung erscheinen die ermittelten Kosten so hoch, dass es kaum verantwortbar ist, diese als Interimslösung für den Notfall, sollte die Wolfsberghalle geschlossen werden müssen, auszugeben”, heißt es nun aus dem Rathaus.

Januar 2017, Pressekonferenz des Stadtvorstandes, Hauptthema: die nach wie vor angespannte Lage auf dem Trierer Sporthallen-Markt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) überlässt seinem Bau- und Schuldezernenten Andreas Ludwig (CDU) das Reden. Der Christdemokrat verkündet der interessierten Journalisten-Schar: Im Oktober 2018 sei die Sanierung der Mäusheckerhalle am Ehranger Schulzentrum abgeschlossen, im Sommer 2017 soll ferner in der Messeparkhalle Sport getrieben werden können – dort im Ausweichquartier. Leibe verließ sich auf die Einschätzungen seines Dezernenten. Nun steht Ludwig wie der begossene Pudel da, und der Stadtchef wird sich einmal mehr schützend vor seinem Dezernenten positionieren müssen.

Mehr als drei Jahre nach der endgültigen Schließung der Mäusheckerhalle stellt sich heraus, dass die Halle doch nicht saniert werden kann, sondern für weit mehr als die für die Sanierung veranschlagten 6,6 Millionen Euro komplett neu gebaut werden muss. Die Kosten für den Neubau werden voraussichtlich bei rund zehn Millionen liegen. Zunächst hatte Ludwig die Sanierungskosten auf gut sechs Millionen Euro taxiert, schließlich wurden daraus mehr als acht Millionen Euro. Im Herbst 2018 sollte der Sportbetrieb in Ehrang wieder laufen. Der Termin ist allerdings nicht mehr zu halten.

Weil auch die Schäden in der Wolfsberghalle, die nicht nur für den Schulsport der IGS und der Waldorfschule wichtig ist, sondern auch für viele Vereine, vor allem als bedeutender Trainings- und Spielort für den Handball, massiv sind, sollte die Messeparkhalle als Ausweichquartier für den Schul- und Vereinssport hergerichtet werden. Ludwig taxierte die Kosten auf rund 500.000 Euro, und Leibe versicherte zeitgleich auf Grundlage der Berechnungen seines Baudezernenten: “Dafür brauchen wir keinen Nachtragshaushalt.” Die CDU jubelte ob der Tatkraft ihres Dezernenten, und der Stadtsportverband zeigte sich erleichtert. Nun die Hiobsbotschaft: Die Messehalle wird doch nicht für den Sportbetrieb hergerichtet!

1,75 Millionen Euro Kosten

Nach dem Auftrag des Rates im Mai sollte geprüft werden, ob die Messeparkhalle für den Schul- und Vereinssport genutzt werden kann. Die Gebäudewirtschaft gab dazu bei einem externen Ingenieurbüro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, deren Ergebnisse nun dem Schulträgerausschuss vorgestellt wurden. So sollte die Halle mit Trennvorhängen in drei Sportfelder unterteilt werden, so dass drei Unterrichtseinheiten parallel laufen können. Die drei Sportfelder sollten dabei auch für den Vereinssport im Trainings- und Spielbetrieb, hier Basketball und Handball, sowie für Gymnastik im kleineren Hallenteil genutzt werden. Dazu wäre die Anschaffung von mobilen Sportböden nötig geworden, die beim Messe- und Veranstaltungsbetrieb abgebaut und vor Ort zwischengelagert werden müssten.

In den benötigten Lagerräumen hätte ferner die mobile Tribüne der Stadt untergebracht werden können. Auch die Umkleidekabinen müssten laut Studie für die gleichzeitige Nutzung von drei Schulklassen ausgelegt sein. Sie sollten direkt neben den WC-Anlagen in einem Anbau entstehen. Die Sanitäranlagen müssten ferner so ausgelegt werden, dass auch barrierefreier Mannschaftssportbetrieb möglich ist. Kalkuliert wurde in der Machbarkeitsstudie laut Stadt auch die Indstandsetzung der vorhandenen Lüftungsanlage in der Messeparkhalle.

Die Machbarkeitsstudie hat nach Rathaus-Angaben von Dienstag nun Kosten von 1,75 Millionen Euro ohne Baunebenkosten und Sportgeräte für diese Maßnahmen ermittelt. Darin sind unter anderem die transportablen Sportböden für 240.000 Euro enthalten, die Ergänzung von zwei Lagergebäudeteilen mit 576.000 Euro sowie barrierefreie Umkleiden für rund 875.000 Euro.

“Aus Sicht der Verwaltung erscheinen die ermittelten Kosten so hoch, dass es kaum verantwortbar ist, diese für eine Interimslösung für den Notfall – den die Schließung der Wolfsberghalle darstellen würde – auszugeben”, teilt das Presseamt am Dienstag wörtlich mit.

Derzeit werde aber in der Wolfsberghalle geprüft, inwiefern die Trennvorhänge saniert oder ausgetauscht werden können, “damit ein geregelter Schulsport auf den Feldern möglich ist”. Zudem soll ein Ersatzneubau der Wolfsberghalle für das neue Schulsanierungsprogramm des Bundes angemeldet werden.

Im Nachtragshaushalt für 2018 hob Ludwig die Investitionssumme für sein Dezernat erst jüngst für das kommende Jahr um mehr als 16 Millionen Euro an. Dies hatte zu scharfen Debatten in Steuerungsausschuss und Stadtrat geführt, weil die Realisierungsquote bei den Investitionen in den vergangenen Jahren bei weniger als 40 Prozent lag. Laut Leibe hatten die Baufachleute aus dem Ludwig-Dezernent jedoch mehrfach versichert, alle geplanten und aus 2017 in 2018 verschobenen Projekte umsetzen zu können.

Ludwig, der aktuell China bereist, war am Dienstag und am heutigen Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (tr/et)



