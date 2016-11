Sportlich-weihnachtlich-närrische Eisbahn

TRIER. Rechtzeitig vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Hauptmarkt und auf dem Domfreihof hat nun auch das ‟Winterland‟ auf dem Kornmarkt seine Pforten geöffnet. Gastronom Eric Naunheim hatte am Samstag für 12 Uhr zur offiziellen Eröffnung der Eisbahn geladen und alle waren gekommen. Das heißt, fast alle. Die Stadtspitze fehlte, denn die hatte sich zum Wochenende einmal mehr in Klausur begeben.

Von Rolf Lorig

Dafür aber waren die Sponsoren vollzählig angetreten und auch das Theater Trier hatte eine Delegation entsandt. Ebenso wie der Verein ‟Freunde des Sports Trier e.V.”, der zur Freude der Zuschauer seine kleinen ‟Löwen‟, eine Eishockey-Kindermannschaft, mitgebracht hatte. Doch bevor diese jungen Spieler zum Zuge kamen, mussten erst die Gäste auf das Eis, wo sie von zwei Moderatoren des Lokalsenders ‟City Radio Trier‟ interviewt wurden. Getreu dem Motto ‟Ladies first‟ durfte Helga Etienne von der Sparkasse Trier den Aufschlag machen. Sie wies darauf hin, dass die Sparkasse das fröhliche Treiben auf dem Eis seit dem ersten Jahr begleitet und Jahr für Jahr vom Spaß und Vergnügen der Läufer und Besucher der Eisbahn begeistert ist. Gerd Guillaume, Chef der City-Initiative Trier, betonte den Stellenwert der Eisbahn auch für den Handel, da sich hier der Einkauf und die anschließende Freizeit angenehm miteinander verbinden ließen. Als regionaler Energieversorger sind auch die SWT mit im Boot. Christian Riebold erinnerte daran, dass die SWR schon seit Jahren Grundschulen während der Schulzeit zu einem kostenlosen Eisvergnügen einladen. Die Fahne der Politik hielt Jörg Schädlich von der FWG hoch, der den Dank der Stadt Trier überbrachte und Eric Naunheim zu seiner ‟langjährigen Weitsicht‟ gratulierte. Dass sich nicht nur Trierer Bürger sondern auch Menschen aus der Region Bitburg in den nächsten Wochen hier auf dem Eis tummeln werden, davon zeigte sich Verkaufsleiter Gerd Müller von der Bitburger Braugruppe überzeugt. Zar gebe es in Bitburg eine Eishalle, doch die Abendstimmung unter freiem Himmel berge hier in Trier eine ganz besondere Atmosphäre.

“Wohl viele Kinder haben auf meiner Eisbhn das Laufen gelernt”

Und dann hatte der Chef selbst das Wort. Auch heute noch, neun Jahre später, trauert Eric Naunheim der Schließung der Trierer Eissporthalle nach. Wegen eines Kreuzbandrisses wird er in diesem Jahr persönlich wohl kaum aufs Eis können. Dafür freut er sich aber über all die begeisterten Eisläufer, die dieses Angebot nutzen. Wohl am meisten Spaß hat er an den jungen ‟Löwen‟, die die Eisfläche zeitweise dienstags und samstags zu Trainingszwecken nutzen. Wohl viele der heutigen Jugendlichen hätten als Kinder das Eislaufen bei ihm auf der Fläche gelernt, schmunzelte der Gastronom zufrieden. Zwar sei das Betreiben der Eisbahn trotz modernster Technik immer noch eine kostspielige Angelegenheit. Das aber relativiere sich, wenn man die entspannten Läufer und relaxten Zuschauer bei ihrer Freizeittätigkeit beobachten könne. In dem Zusammenhang galt Naunheims Dank insbesondere allen Partnern und Akteuren, ohne deren tätige Mitwirkung der Betrieb der Eisbahn alleine nicht zu stemmen sei.

Und damit war es dann genug der Worte. Für die perfekte Einstimmung sorgte die Gruppe ‟Goldklänge‟. Das sind Sabine Bee und Miriam Cartarius, die sich als Band mit Gesang, Violine und Keyboard als perfekte Umrahmung für Feierlichkeiten aller Art empfehlen. Gesang kam auch vom Theater Trier, dessen Chorgruppe mit einem ersten Auftritt einen Mix aus Musical und Weihnachtsliedern präsentierte. Bei einem späteren zweiten Auftritt wurden den zahlreichen Zuhörern Auszüge aus dem Weihnachtsmärchen ‟In 80 Tagen um die Welt‟ geboten.

Doch dazwischen schlug dann die Stunde der 15 jungen ‟Löwen‟. Das Interesse am Eishockey sei in Trier sehr groß, sagte Trainer Falco Felten, eigentlich müssten jetzt 100 Kinder hier auf der Eisfläche stehen. Da es in Trier aber keine Eissporthalle gebe, die auch von Vereinen genutzt werden könne, gebe es leider keine Möglichkeit alle Interessenten aufzunehmen, bedauerte der Trainer. Wie viel Spaß die Kinder an ihrem Sport haben, verdeutlichten sie in der Folge erst bei einer Trainingssequenz, bei der auch das kontrollierte Fallen gezeigt wurde, und danach beim Spiel. Wie ihre großen Vorbilder kämpften die Kleinen um den Puck und nutzten geschickt schon die kleinste Möglichkeit für den Schuss auf das Tor.

Und sogar die Narren kamen bei diesem Event auf ihre Kosten: Die designierte Prinzessin Tanja I. war der Einladung von Eric Naunheim gefolgt und mit ihrem Hofstaat an die Eisbahn gekommen, wo sie fröhlich von dem winterlich-sportlich-weihnachtlich-närrisch gestimmten Publikum willkommen geheißen wurde.