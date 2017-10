Sportnachmittag mit Carolin Hingst

TRIER. Die Handwerkskammer unterstützt Unternehmen dabei, im eigenen Betrieb oder außerhalb ein Gesundheitsmanagement einzuführen und umzusetzen. Dazu bietet sie verschiedene Veranstaltungen mit Gesundheitsexperten an. Die nächste findet am 28. Oktober von 15 bis 19 Uhr in der Nebenhalle der Arena Trier statt. Dann sind Chefs, Personalverantwortliche und Gesundheitsbeauftragte zu einem Sportnachmittag mit Spitzensportlerin Carolin Hingst eingeladen.

Die Olympiateilnehmerin und mehrfache Deutsche Meisterin im Stabhochsprung gibt alltagstaugliche Tipps aus der Praxis. Sie zeigt, was im Betriebssport alles möglich ist: vom Lauf-, Kraft-, Koordinationstraining und Medizinball-Workout bis hin zu Entspannungsübungen. So erfahren die Teilnehmer wortwörtlich am eigenen Leib,wie gut gesunde Bewegung tut und wie positiv sie sich auf den Alltag auswirkt. Tipps zur gesunden Ernährung runden das Programm ab.

Die Teilnahme kostet 49 Euro pro Person. Anmeldungen sind bis zum 23. Oktober möglich. Kontakt: Mégane Vallet, E-Mail: mvallet@hwk-trier.de, Fax: 0651 207-56484.

Die Veranstaltung gehört zum Projekt „KMU und Handwerk 2017: Vital und demografiefest“ und wird vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. (tr)



