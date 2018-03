Stabile Zahlen für den Tourismus in Trier

TRIER. In Trier haben im Jahr 2017 rund 797.000 Gäste übernachtet. Das waren bei circa 430.000 Gästen etwas mehr als im Vorjahr. Entgegen dem Landestrend stieg die Zahl von Übernachtungen ausländischer Besucher 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent.

Die Zahl der Übernachtungen in Trier liegt laut dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Statistik im Jahr 2017 mit 797.913 Übernachtungen etwas über dem Niveau des Vorjahres (797.474) und ist damit stabil. Auch bei der Zahl der Gäste erreicht die Stadt Trier mit 430.092 wieder das Vorjahresniveau (429.435). Damit sei das “sehr gute Ergebnis von 2016 leicht übertroffen worden“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm). “Und das sogar, obwohl das Jahr 2016 durch die Nero-Ausstellung geprägt war.“ Das zeige zum Einem, dass große Ausstellungsprojekte nachhaltig wirken, zum Anderem, dass eine solche Schau vor allem auf das Umland ausstrahle. Trier sei – so Käthler – in der Saison von Mai bis Oktober auch ohne besondere Veranstaltun-gen sehr gut gebucht.

Entgegen dem Landestrend stieg der Anteil an Übernachtungen von Ausländern im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf rund 197.455 (+ 4,1 Prozent; 2016: 189.675). Das zeigt die hohe internationale Anziehungskraft, die Trier genießt. Die meisten Touristen kommen nach wie vor aus den Niederlanden (23.127), aus Belgien (17.703) und aus Frankreich (8.834). Diese drei Nationalitäten zusammen buchen knapp die Hälfte der Übernachtungen von Ausländern in Trier (91.572). Deutlich zugenommen hat 2017 die Zahl der Reisenden aus den Vereinigten Staaten (von 5.695 im Jahr 2016 auf 7.385). Diese Zahl läge noch höher, wenn auch die Flusskreuzfahrt-Passagiere in die Statistik einfließen würden. Weniger Reisende als 2016 (6.318) kamen 2017 (6.069) aus Großbritannien. Auf dem siebten Platz der Übernachtungsstatistik für ausländische Gäste kommen die Chinesen. 7.930 Besucher kamen 2017 (2016: 6.628) aus dem Reich der Mitte, sie buchten 8.957 Übernachtungen (2016: 7.080; + 26,51 Prozent).

Es sind große saisonale Unterschiede feststellbar. Trier lockt besonders in der Tourismussaison zwischen April und Oktober. Die meisten Übernachtungen (88.132) wurden im August 2017 gezählt. Patricia Ellendt-Scheer, Leiterin der ttm-Marketingabteilung, ist mit dieser Entwicklung ebenfalls zufrieden: “Unsere Konzepte greifen. Es macht sich bezahlt, dass wir bei der Vermarktung der Stadt Trier auf die Themen UNESCO-Welterbe und Wein sowie auf unsere Kooperationen setzen“, betont Ellendt-Scheer. Partner seien etwa die Romantic Cities (Trier, Koblenz, Mainz, Worms, Speyer und Idar-Oberstein) in Rheinland-Pfalz sowie die Historic Highlights of Germany; das Label fasst 17 deutsche Städte zusammen, die auf den Überseemärkten um Gäste werben. Käthler ergänzt: “Zahlreiche Hotels in Trier haben in den letzten Jahren investiert. Auch das trägt zu dem guten Ergebnis bei.“ (tr)



Drucken