Stadt Konz stärkt Infrastruktur für Elektromobilität

KONZ. Die Stadt Konz intensiviert ihre Aktivitäten zum weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos gemeinsam mit dem Energieunternehmen innogy in der Region weiter. Das Unternehmen hat zwei weitere öffentliche Ladesäulen für Elektroautos im Stadtgebiet im Rahmen des firmeneigenen Förderprogrammes KEK, Kommunales Energiekonzept, bereitgestellt.

Die neuen “Strom-Tankstellen“ stehen in der Güter- und in der Bahnhofstraße. Karl-Heinz Frieden, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz und Stadtbürgermeister, nahm die neuen Ladestationen gemeinsam mit Kollegen der Stadtverwaltung in Betrieb. Mit einem Ladekabel betankte die Gruppe symbolisch ein Elektroauto aus der Flotte von innogy und unternahm anschließend eine Elektro-Probefahrt.

An den Ladesäulen können Elektroautos umweltfreundlich erzeugten Ökostrom tanken. “Elektromobilität ist ein Zukunftsthema, das wir auch in der Stadt Konz weiter vorantreiben wollen“, sagte Frieden beim Pressetermin und ergänzte: “Die öffentlichen Ladestationen sind die Grundlage für eine flächendeckende Einführung von Elektroautos und eine wichtige Entscheidungshilfe für potenzielle Käufer. Deswegen bieten wir auch im Bereich der Infrastruktur gerne weitere Angebote für die Fahrer von Elektroautos und unterstützen den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen.“ Weitere Ladesäulen werden derzeit bereits geplant – so z.B. auch für den Brunoplatz in Konz-Karthaus.

Michael Arens, Leiter der Region Trier bei innogy, erklärte: “Mit unserem Engagement im Bereich Elektromobilität leisten wir einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Wir setzen uns für den Wandel zu dieser umweltschonenden Technik ein, ohne die der alltägliche Betrieb von Elektroautos nicht möglich ist.“

Darüber hinaus vereinbarten die Stadt Konz und innogy, dass weitere Ladesäulen für Elektrofahrräder seitens des Unternehmens bereitgestellt werden. Eine davon wird schon bald in der Bahnhofstraße aufgestellt werden. Elektroradler und Radtouristen laden die Akkus ihrer E-Bikes dann auch dort schnell wieder auf. Eine E-Bike-Ladesäule von innogy befindet sich bereits vor dem Rathaus. (tr)



