Stadt Trier – Geänderte Öffnungszeiten

TRIER. Heiligaband und Silvester sind die städtschen Dienststellen in Trier geschlossen. In der Woche nach Weihnachten ist das Trierer Rathaus wie gewohnt an den Werktagen (27. bis 30. Dezember) geöffnet. Daher gelten für das Bürgeramt, die Zulassungsstelle und das Servicecenter die gewohnten Öffnungszeiten. Für einige Einrichtungen gibt es aber gesonderte Regelungen:

♦ Die Stadtbibliothek Palais Walderdorff sowie Stadtbibliothek und Archiv an der Weberbach machen Pause vom 27. bis 30. Dezember.

♦ Das Standesamt im Palais Walderdorff ist am Mittwoch, 28. Dezember, nachmittags geschlossen.

♦ Die Büros der Musikschule und der VHS im Bildungs- und Medienzentrum sind vom 22. Dezember bis 3. Januar geschlossen und vom 4. bis 6. Januar jeweils von 8.45 bis 12.15 Uhr geöffnet.

♦ Im Amt für Bauen, Umwelt, Denkmalpflege gibt es bei unveränderter Öffnungszeiten ein eingeschränktes Angebot. Dies betrifft insbesondere die Beratung des Baubürgerbüros. Dort wird um eine vorherige telefonische Terminabsprache (0651/718-3634 oder -1630) gebeten.

♦ Das triki-Büro am Simeonstiftplatz ist nach der Pause wieder geöffnet ab Mittwoch, 4. Januar.

♦ Die Einbürgerungsstelle im städtischen Amt für Ausländerangelegenheiten ist vom 22. Dezember bis einschließlich 4. Januar geschlossen.

♦ Das Büro des Trierer Beirats für Migration und Integration im Rathaushauptgebäude macht Pause vom 20. bis 30. Dezember. (tr)