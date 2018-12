Stadtämter: Öffnungszeiten über Feiertage

TRIER. An Weihnachten und rund um den Jahreswechsel sind die städtischen Dienststellen Heiligabend und Silvester geschlossen. Darüber hinaus gelten folgende Zeiten.

♦ Das Bürgeramt im Rathaushauptgebäude ist am Donnerstag, 27., 10 bis 14 und am Freitag, 28. Dezember, von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

♦ Die KfZ-Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße in Trier-Nord und die Außenstelle Saarburg sind am 27./28. Dezember und wieder ab 2. Januar zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Die Außenstelle in Hermeskeil bleibt zwischen den Jahren geschlossen.

♦ Die Stadtbibliothek im Palais Walderdorff ist vom 22. Dezember bis einschließlich Mittwoch, 2. Januar, zu. Die Rückgabebox für Bücher und andere Medien kann dann aus Kapazitätsgründen nicht genutzt werden.

♦ Die Mitarbeiter in den Büros der VHS und der Karl-Berg-Musikschule im Palais Walderdorff machen Pause von Donnerstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 4. Januar.

♦ Das städtische Fundbüro in der Hindenburgstraße ist am Donnerstag, 27. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

♦ Im Amt für Schulen und Sport steht am 27. Dezember ein reduzierter Service zur Verfügung. Die Bezirkssportanlagen Feyen, Heiligkreuz und Trier-West sind vom 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen.

♦ Im Standesamt (Palais Walderdorff am Domfreihof) sind an den beiden Werktagen zwischen Weihnachten und Neujahr folgende Abteilungen geschlossen: Anmeldungen zur Eheschließung und Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen sowie von Geburten.

♦ Die Schatzkammer in der Weberbach ist vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen, die Bibliothek und das Archiv im gleichen Gebäude von 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

♦ Das Stadtmuseum Simeonstift ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Vom 26. bis 30. Dezember ist das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (tr)



