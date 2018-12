Stadtmuseum – Adventsworkshop für Kinder

TRIER. An den Adventssamstagen bietet das Stadtmuseum Simeonstift jeweils von elf bis 13 Uhr Führungen mit Workshops für Kinder ab 5 Jahren an. Am Samstag, 15. Dezember, lernen die Kinder bei einer Museumsführung die Tierwelt in den Gemälden des Museums kennen, anschließend können sie bei einem Workshop ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen. Die Eltern können in der Zwischenzeit ihre Einkäufe in der Innenstadt erledigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Teilnahme kostet fünf Euro, inklusive Material.

Früher war mehr Lametta?

Ein neuer Rundgang mit Frauke Birtsch im Stadtmuseum am Sonntag, 16. Dezember, 11.30 Uhr, steht ganz im Zeichen von Weihnachten: Von den Darstellungen der Winterfreuden in Gemälden über weihnachtliche Sitten im Trierer Raum bis hin zu Erinnerungen an Kriegsweihnachten, als im Luftschutzbunker Rezepte für die Feiertage ausgetauscht wurden. Die vorgestellten Zeitzeugnisse, Geschichten und Gedichte zeigen das Fest als Lichtblick in Zeiten, in denen noch nicht das Shopping im Mittelpunkt stand, und bilden eine kleine weihnachtliche Kulturgeschichte. Der Eintritt kostet neun Euro, Dauer zirka 90 Minuten. (tr)



