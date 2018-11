TRIER. “Alea iacta est” ist Ihnen nicht nur aus den Asterix-Comics geläufig? Dann ist die Führung in lateinischer Sprache genau das Richtige für einen besonderen Museumsbesuch: Professor Stephan Busch lehrt Latinistik im Fachbereich Klassische Philologie an der Universität Trier und führt am Sonntag, 18. November, 11.30 Uhr in lateinischer Sprache durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums. Der Rundgang beleuchtet die Spuren des römischen Erbes in der langen Trierer Stadtgeschichte. Der Eintritt kostet sechs Euro. (tr)



