Stadtmuseum – Kochduell und Gaumenkitzel

TRIER. Die frühere Stadtschreiberin Frauke Birtsch gibt am Sonntag, 12. November, anhand ausgewählter Exponate des Stadtmuseums Einblicke in die Esskultur vom Alten Ägypten bis ins 20. Jahrhundert. Der Rundgang vermittelt in zeitgenössischen Berichten, Briefen, Anekdoten, Rezepten, Gedichten und Romanausschnitten Wesentliches und Unterhaltsames über Grundnahrungsmittel und Gourmetgenüsse vergangener Epochen. Gründerzeit-Behaglichkeit steht neben der Kreativität der Notzeiten, in denen viele Lebensmittel fehlten und pfiffige Ersatzrezepte von Hausfrau zu Hausfrau weitergereicht wurden. Der Rundgang im Stadtmuseum Simeonstift beginnt um 11.30 Uhr und dauert ungefähr 90 Minuten, der Eintritt kostet neun Euro. (tr)



