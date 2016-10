Stadtmuseum – Letzte Führung zu Nero

TRIER. Das Netz aus Prunksucht, Dekadenz und Grausamkeit, das Nero und seine Regentschaft umspannt, hat Kunstschaffende aller Epochen inspiriert. Unter dem Titel ″Lust und Verbrechen. Der Mythos Nero in der Kunst″ unternimmt das Stadtmuseum Simeonstift Trier erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme dieser Bildtradition. Von den frühesten erhaltenen Darstellungen des Mittelalters bis zum Nero-Bild der Gegenwart machen Gemälde, Grafiken, Fotografien, Filme und Opern diese spannende Rezeptionsgeschichte erlebbar. Beim letzten öffentlichen Rundgang am Sonntag, 16. Oktober, elf Uhr, werden die Exponate und Hintergründe der Ausstellung beleuchtet. Die Führungsgebühr beträgt fünf Euro (plus Ausstellungseintritt). Der 16. Oktober ist der letzte Öffnungstag der großen Nero-Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum, Stadtmuseum Simeonstift und Museum am Dom. Alle drei Standorte sind an diesem Tag regulär von zehn bis 18 Uhr geöffnet. (tr)

Erstellt am Autor