Stadtmuseum – Neu in der Sammlung

TRIER. Die Sammlung des Stadtmuseums wird beständig weiterentwickelt: Durch Schenkungen, Ankäufe und Nachlässe wird der städtische Kunstschatz sinnvoll ergänzt, um die Grundlage für die Arbeit kommender Generationen zu schaffen. Museumsmitarbeiter Bernd Röder stellt am kommenden Dienstagabend, 14. November, 19 Uhr, in einem reich bebilderten Vortrag herausragende Neuzugänge in der Sammlung des Stadtmuseums vor: Von einem Porzellanservice aus der Trierer Manufaktur mit abenteuerlicher Geschichte bis zu einer meisterlichen Ansicht von Nells Park des Trierer Malers Johann Anton Ramboux. Der Vortrag dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt kostet sechs Euro (Studierende: Eintritt frei). (tr)



Drucken