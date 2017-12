Stadtmuseum – Vortrag zur Gestapo Trier

TRIER. Anhand der bisher zusammengetragenen Quellen beleuchtet Lena Haase in ihrem Vortrag im Stadtmuseum die Geschichte der Geheimen Staatspolizei in Trier. Dabei blickt sie bewusst über die Epochengrenzen von 1933 und 1945 hinaus, um einerseits die Verankerung Politischer Polizei in der Gesellschaft vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und andererseits die Karrieren von Gestapobeamten aus Trier in der jungen Bundesrepublik thematisieren zu können. Im Zentrum des Vortrags stehen die Tätigkeitsfelder und die institutionelle Geschichte der Gestapo Trier, die bisher anhand identifizierter Quellen ausgemacht werden konnten. Der Vortrag am Dienstag, 12. Dezember, beginnt um 19 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt kostet sechs Euro (Studierende: Eintritt frei). (tr)



