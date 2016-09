Stadtrat: 40 Punkte auf Tagesordnung

TRIER. 40 Punkte umfasst bislang die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Trierer Stadtrats am Donnerstag, 29. September, 17 Uhr, im frisch renovierten Großen Rathaussaal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einbringung des Doppelhaushalts 2017/18, die Hallensanierung im Schulzentrum Mäusheckerweg, der Neubau der Kindertagesstätte St. Adula in Pfalzel und das räumliche Gesamtkonzept für die Gneisenausiedlung in Trier-West. (tr)

Erstellt am Autor