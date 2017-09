Stadtrat beschließt Bettensteuer

TRIER. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend die Einführung der Bettensteuer beschlossen. Sie soll zum 1. Januar 2018 in Kraft treten und 3,5 Prozent auf den Übernachtungspreis betragen. Die Vorlage der Verwaltung fand eine breite Mehrheit im Rat − nur Tobias Schneider und Katharina Haßler (beide FDP) stimmten mit Nein. 46 Räte votierten hingegen mit Ja.

CDU-Chef Udo Köhler lobte die Verwaltung: “Es ist positiv, wie hier vorgegangen wurde.” Für Köhler ist die Bettensteuer allerdings “nur ein erster Schritt hin zur zweckgebundenen Tourismusabgabe”. Zustimmung kam auch von Carl-Ludwig Centner (SPD), Richard Leuckefeld (Grüne), Mateusz Buraczyk (Linke) und Michael Frisch (AfD). Fraktionsübergreifend wurde betont, die Bettensteuer sei der richtige Weg, die Investitionen der Stadt in den Tourismus durch eine Gegenfinanzierung aufzufangen. Kritik kam nur von der FDP. Die Abgabe sei wirtschaftsfeindlich, sagte Katharina Haßler, und müsse von der Branche mit einem hohen Verwaltungsaufwand betrieben werden.

Für den Stadtvorstand betonte Dezernent Thomas Schmitt (CDU) noch einmal die Notwendigkeit der Abgabe: “Ansonsten müssen wir bei den freiwilligen Leistungen kürzen, weil die Aufsichtsbehörde uns auferlegt hat, in diesem Bereich vier Millionen Euro einzusparen.” Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sieht möglichen Klagen durch Trierer Hoteliers und auch den Dehoga-Verband weiter gelassen entgegen. “Wir haben das geprüft und sind unserer Auffassung nach auf der sicheren Seite”, sagte der Stadtchef.

Es ist der zweite Anlauf in Trier, eine Bettensteuer zu erheben. Der erster Versuch war 2012 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nach der Klage von Hoteliers gestoppt worden. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz hat bereits angekündigt, gegen die Neuauflage der Bettensteuer klagen zu wollen. (et)



