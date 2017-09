TRIER. In seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 28. September, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, befasst sich der Stadtrat unter anderem mit dem Bürgerbegehren zur Aral-Tankstelle in der Ostallee, mit der Fortführung des Quartiersmanagements in drei Stadtteilen sowie der Neugestaltung des Spielplatzes bei der Karl-Berg-Musikschule in der Paulinstraße. (tr)



Drucken