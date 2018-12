Stadtrat entscheidet über Doppelhaushalt

TRIER. Die Verabschiedung des städtischen Doppelhaushalts 2019/20 steht im Mittelpunkt der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 18. Dezember, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof. Dabei wird auch eine Übersicht zu den Vorschlägen aus dem Bürgerhaushalt präsentiert. Der Rat entscheidet außerdem über die Anhebung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie über die Kostenfortschreibung beim Ausbau der Eltzstraße in Pfalzel. (tr)



