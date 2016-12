Stadtrat tagt

TRIER. 29 Punkte umfasst bisher die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Dienstag, 13. Dezember, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau des Radwegs zwischen Trier-Nord und Ruwer sowie der Straße “Zum Pfahlweiher” in Feyen-Weismark, den Gesellschaftervertrag für die Bürgerservice GmbH und um die Beendigung der städtischen Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal. Zu Beginn der Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde geplant. (tr)

