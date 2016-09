Stadtrat – Themenvielfalt bei schriftlichen Anfragen

TRIER. Gleich sechs schriftliche Anfragen musste der Stadtvorstand bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates beantworten. Die Spanne war breit angelegt und reichte vom Sport und der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (″Blitzer″) über den Seniorenbeirat bis hin zur Kultur.

Schul- und Vereinssport

Die SPD-Fraktion machte den Auftakt und verlangte von Dezernent Andreas Ludwig (CDU) Auskunft über die Situation des Schul- und Vereinssports in Trier. Beim Schulsport habe es trotz der angespannten Situation keine Ausfälle gegeben, so die Antwort. Die Mietkosten für die Nutzung diverser Turnhallen durch den Schulsport bezifferte der Dezernent auf rund 210.000 Euro jährlich. Hinzu kämen bei Schulen ohne Turnhallen Bustransferkosten in Höhe von 55.000 Euro/Jahr.

Auf Sportstätten im Landkreis Trier-Saarburg musste nicht zurückgegriffen werden, so Ludwig weiter. Was im Übrigen auch für den Vereinssport gelte. Allerdings habe es hier wegen der Sperrung der Mäusheckerhalle extrem viele Einschränkungen − darunter auch an den Wochenenden gegeben, da städtische Sporthallen in dieser Zeit aus organisatorischen Gründen nicht für den trainingsbetrieb genutzt werden dürfen − gegeben. Das hätten die Vereine aber mit sehr viel Entgegenkommen und Verständnis aufgenommen, obwohl während der Sanierungsmaßnahmen bei den Trainingseinheiten eine Reduzierung unumgänglich gewesen sei. Einschränkungen gab es laut Ludwig aber auch beim Wettkampfbetrieb an den Wochenenden gegeben.

Verkehrsüberwachung und Unfälle

Die AfD-Fraktion wollte von Dezernent Thomas Egger wissen, wie hoch die festgestellte Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen war, welche Verwarnungs- und Bußgelder verhängt wurden und ob es einen Toleranzbereich gibt, innerhalb dessen auf die Festsetzung von Verwarnungs- und Bußgeldern verzichtet werden kann. Hier fiel die Antwort von Egger knapp aus: Diese Zahlen seien bereits am 20. September in Anwesenheit der AfD im Dezernatsausschuss III beantwortet worden. Und auf den Toleranzbereich eingehend: Der sei vom Gesetzgeber vorgegeben, die Stadt könne hier keine eigene Regelung treffen.

Wissen wollte die AfD aber auch, wie hoch die Unfallzahlen im Stadtbereich Trier im ersten Halbjahr 2016 waren und bat in diesem Zusammenhang auch um Vergleichszahlen bis 2013. Hier konnte Dezernent Egger feststellen, dass laut Auskunft der Polizeiinspektion Trier die Unfallzahlen seit 2014 in etwa gleich geblieben sind. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe es 2126 Unfälle gegeben.

Wann tagt der Seniorenbeirat?

Die SPD-Fraktion wollte von Bürgermeisterin Birk wissen, wie weit man mit der Einrichtung eines Seniorenbeirates gekommen sei. Die Vorbereitungen liefen, bestätigte Birk. Allerdings gebe es organisatorische Probleme zu lösen. Mit etwas Glück könne der Seniorenbeirat Ende 2017 zum ersten Mal tagen.

Ausrüstung der Feuerwehr

Die Linke interessierte sich für die Ausrüstung der Feuerwehr. Hier war es erneut an Thomas Egger Stellung zu beziehen. Nein, es gebe keinen Bedarf an Sichtschutzwänden; ja, für die Freiwilligen Feuerwehren sei ausreichend sachgemäße Einsatzkleidung vorhanden, was im Übrigen auch für die Dienstanzüge der Berufsfeuerwehr gelte. Handlungsbedarf bestehe aber bei den Piepsern, die teilweise bis zu 20 Jahre alt seien. Hier baue das Land jedoch ein flächendeckendes Netz für die digitale Alarmierung auf. Die Ausrüstung mit dieser Technik sei für Trier Ende 2017 vorgesehen.

Der Brief der Regisseure

Und auch bei der nächsten Anfrage war Thomas Egger gefragt. Michael Frisch von der AfD sprach den vom trier-reporter veröffentlichten Brief der am Theater Trier tätig gewesenen Regisseure an und wollte wissen, ob dieser Brief an alle Adressaten weitergegeben wurde. Und warum er nicht an alle Ratsfraktionen und Stadtratsmitglieder weitergegeben wurde. Hier stellte Egger fest, dass der Brief auch an den Kulturausschuss weitergeleitet wurde. Worauf Frisch anmerkte, dass Egger schon bekannt sei, dass die AfD nicht in diesem Ausschuss vertreten sei. Das wiederum konterte Egger mit der Aussage, er sei nicht der Verfasser des Briefes gewesen und damit sei es auch nicht seine Aufgabe, über weitere Adressaten zu entscheiden.

Bisherige Kosten für Theatersanierung

Und auch die letzte der Anfragen kam von der AfD und richtete sich abermals an Kulturdezernent Egger. Welche Kosten bislang für die Planungen beim Trierer Theater der Stadt bislang entstanden seien und worum es bei den beauftragten Gutachten gegangen sei. Diese Kosten bezifferte Thomas Egger in Summe auf 295.408 Euro. Dabei seien vier verschiedene Gutachten erstellt worden, bei denen es zum einen um eine bautechnische Bestandsanalyse des Gebäudes im Rahmen einer Sanierung gegangen sei, zum anderen um eine Weiterverwendung der Bühnentechnik und um eine strategische Beratung und Begleitung zur Bürgerbeteiligung gegangen sei. Und schlussendlich habe es noch eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Theaters gegeben.

Wie hoch denn die bisher für die Planungen aufgewendeten internen Kosten gewesen seien, wollte Frisch abschließend wissen. Für Bauverwaltungskosten und Personalkostenanteile ergab sich hier ein Betrag in Höhe von 137.665 Euro.

″Pfand gehört daneben!″

Der einzige Antrag des Abends von CDU und Grünen zu ″Pfand gehört daneben − Lösungen in Trier″ fand eine breite Mehrheit im Rat. Die Verwaltung soll jetzt prüfen, ob und wo in der Stadt neben den Mülleimern Pfandringe oder -kästen angebracht werden können, die es den Pfandsammler ersparen, den Müll zu durchsuchen. Außerdem sollen möglichst Sponsorengelder zur Finanzierung der Aktion akquiriert werden. (rl)