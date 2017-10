Stadtsportverband – Bewerben für Förderpreis

TRIER. Wer tritt die Nachfolge des Post-Sportvereins Trier, des Trimmelter SV, der DJK/MJC Trier und des Polizei-Sportvereins Trier an? Diese Vereine wurden für das Jahr 2016 für ihre besonderen Verdienste um die Jugendarbeit vom Stadtsportverband Trier mit Förderpreisen ausgezeichnet. Seit 2004 vergibt der Dachverband aller rund 100 Trierer Sportvereine diese Auszeichnung, die mit Geldpreisen verbunden ist. Auch für 2017 sucht der Stadtsportverband wieder Vereine, die sich im Bereich der Nachwuchsarbeit hervorgetan haben.

Ab sofort und bis 31. Januar 2018 können sich alle Mitgliedsvereine des Stadtsportverbands für diese Preise bewerben. In der Bewerbung sollte herausgestellt werden, was die Jugendarbeit so besonders macht – wie Aktionen, Angebote, Projekte, Veranstaltungen, soziales Engagement, Kreativität.

Wie erstmals in diesem Jahr werden die Preisträger auch 2018 während der Sportlerehrung der Stadt Trier ausgezeichnet.

Bewerbungen an Stadtsportverband Trier, Ausoniusstraße 5, 54292 Trier oder per Mail an info@stadtsportverband-trier.de. (tr)



